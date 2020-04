Dwyane Wade : “Nous faisons un documentaire sur la Reedeem Team de 2008” 

En ce moment on ne parle quasiment que de ça dans la sphère basket : le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan et les Bulls. Beaucoup se demandent quelles autres équipes ou quels joueurs ont été suivis de la sorte et quels documentaires pourraient voir le jour dans un futur plus ou moins proche. On sait déjà qu’il n’y en aura pas sur les Warriors, qu’il pourrait en avoir un sur Kobe Bryant et sa dernière saison, et on apprend qu’un va sortir sur la fameuse Team USA de 2008, qui avait la lourde tâche de laver l’affront des Jeux Olympiques d’Athènes. C’est Dwyane Wade qui a annoncé ça au Podcast The Platform.

“Nous faisons un documentaire sur la Reedeem Team de 2008. Je suis impatient. Nous bossons dessus depuis un an et je suis producteur exécutif, entouré d’une bonne équipe et je suis impatient, car pour moi 2008 a été une année importante, j’ai dû en quelque sorte me racheter, car tout le monde pensait que j’étais fini. C’était une époque incroyable et cette équipe, mon Dieu.” Wade

La Reedeem Team, menée par Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade ou encore Carmelo Anthony, était allée chercher le titre à Pekin, en faisant un show incroyable durant toute la compétition.