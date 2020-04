Clint Parks : “Un tir à mi-distance, c’est comme un double-pas pour Kawhi Leonard”

Pendant les derniers playoffs, Kawhi Leonard a été étincelant avec ses 30,5 points par rencontre, à 49% aux tirs, en plus de 9,1 rebonds et 3,9 passes décisives. Ces performances ont permis aux Raptors de se sortir des griffes des Bucks et des Sixers, avant de prendre le meilleur sur les Warriors en Finals. Le plus impressionnant, c’est qu’il a fait tout ça dans son style très particulier, axé sur le tir à mi-distance. Un tir décrié dans la NBA moderne, car pas assez rentable selon les statistiques analytiques. Mais Leonard est devenu tellement fort dans ce domaine, que ces statistiques ne sont pas vraiment pertinentes. Et son coach de longue date Clint Parks a expliqué comment l’ancien Spurs est parvenu à atteindre ce niveau.

“Un tir à mi-distance, c’est un double-pas pour Kawhi. Je pourrais honnêtement dire que depuis que je l’ai rencontré, quand il avait 14 ans, il aimait déjà bosser dur. Rien n’a changé au final. Toutes ces années avec tout ce succès qu’il a… Il travaille toujours dur, comme s’il essayait d’intégrer l’équipe chaque année. Il ne sera jamais content de lui. Il est revenu d’une blessure et a directement gagné le titre. Quand la saison prochaine commencera, ou que celle-ci reprendra, je peux vous promettre qu’il va retourner sur le terrain avec le même niveau.” Clint Parks.

Avant la suspension de la saison, Leonard réussissait la meilleure saison régulière de sa carrière avec 26,9 points, 7,3 rebonds et 5 passes décisives par rencontre.

Via Clutch Points.