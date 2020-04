David Blatt sur le débat Michael Jordan – LeBron James : “Jordan ne s’est pas concentré sur le ‘je’, mais sur le ‘nous'”

David Blatt a pris les rênes des Cavaliers au début de la saison 2014, avant de se faire virer un an et demi plus tard, en plein milieu de l’exercice alors que l’équipe était en tête de la ligue et sortait des finales. De nombreuses rumeurs ont expliqué que la cause de son éviction était une mésentente avec LeBron James, et vu la pique qu’il vient de lui lancer, ces rumeurs ne sont pas prêtes de s’arrêter.

“Michael Jordan est plus grand que LeBron James. Il a gagné plus de titres, avec une seule équipe et ne s’est pas concentré sur le “je”, mais sur le “nous”. Par contre, en termes de talent et d’influence, ils sont tous les deux dans le top cinq des meilleurs joueurs de l’histoire.” David Blatt.

L’ancien coach de l’Olympiacos a pris sa retraite depuis à cause d’une sclérose en plaque, et après un cours passage en tant que conseiller aux Knicks, il a annoncé qu’il était en train d’écrire ses mémoires.

Via Eurohoops.