Jason Hehir : « Interviewer Dennis Rodman, c’est comme interviewer un chat errant »

« Il est arrivé deux heures en retard. Moi j’ai mal aux fesses d’être resté assis sur le même banc pendant 2 heures dans le hall d’entrée du London West Hollywood (hôtel). Il sort de sa voiture, marche vers moi, j’ai eu l’impression d’être un fantôme, il est passé juste devant moi, j’ai dit : ‘Hey Dennis comment ça va ?’. On aurait dit qu’il venait de se réveiller. Il était midi ou 13h, mais il venait de l’Orange County. Dans l’ascenseur il m’a demandé : ‘C’est pour quoi déjà ?’. Je lui dis : ‘C’est un documentaire de 10 heures sur ton équipe, on en a parlé !’ il me répond : ’10 heures, hein ? Je te donne 10 minutes’. Moi j’avais 11 pages de trucs à lui demander. Il s’installe, on commence à filmer et il sort : ‘Il me faut un sandwich au thon de chez Subway et du thé à la camomille’. » Jason Hehir