George Hill : « Est-ce que ça vaut le coup de mettre ta vie et celle de ta famille en jeu ? »

Sportivement, George Hill a toutes les raisons de vouloir reprendre la compétition. Avant la suspension de la saison, son équipe, Milwaukee, régnait sur la ligue avec un bilan de 53 victoires pour 12 défaites. Mais à l’annonce de la réouverture de certains centres d’entraînement à partir du 1er mai, le meneur de 33 ans ne s’est pas forcément réjoui. Il a évoqué lors d’une conférence téléphonique avec un groupe de journalistes la possibilité de voir la saison 2019-20 annulée.

« Je suis un peu 50-50… la vie en elle-même est plus importante que l’aspect financier que cela représente. Oui, en tant que compétiteurs et athlètes, nous voulons jouer cette saison. Mais si plus de vies sont mises en danger, alors je me fiche de la saison. La vie est bien plus précise que ce ballon avec lequel nous jouons. S’ils annulent la saison, ça me dérangerait en tant qu’athlète, mais on ne peut rien y faire. Si on rejoue, je serais excité de retourner sur le terrain. On avait quelque chose de spécial et j’adorerais aller au bout. » George Hill