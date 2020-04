Trois participations et zéro victoire, Aaron Gordon l’a encore mauvaise après sa nouvelle défaite au concours de dunks en février dernier. Une défaite qu’il attribue en grande partie au 9 donné par Dwyane Wade sur sa dernière tentative, dans un clip intitulé « 9 OUT OF 10 » et publié ce lundi sur la chaîne YouTube de l’ailier du Magic :