Kemba Walker : “Michael Jordan, c’est le premier homme qu’on a vu voler”

Kemba Walker connait bien Michael Jordan. En effet, même s’il évolue aujourd’hui aux Celtics, il a été drafté par les Hornets, franchise détenue par His Airness lui-même. Une occasion pour lui de côtoyer son idole.

“J’admirais Michael Jordan. Quand j’étais petit, j’allais au parc, tout seul, et j’allais sur le terrain, je faisais semblant que c’était les dernières secondes du match. Cinq, quatre, trois, deux, un… Et je tirais en essayant d’en mettre le plus possible, parce que c’est ce que faisait Michael Jordan, il mettait des gros tirs, des game winners. Je veux aussi faire ça. Michael a changé le jeu. C’est grâce à lui que beaucoup d’entre nous voulaient faire du basket quand on était petit. Il était super agréable à regarder jouer, très compétitif, et il volait ! C’est le premier homme qu’on a vu voler. Il a fait des trucs vraiment incroyables. Il a aussi changé ma vie le jour de la draft. Je n’aurais jamais pensé que j’allais jouer pour lui un jour, et que j’allais pouvoir développer une relation avec lui. Pourtant, je l’ai fait. C’est un peu un grand frère pour moi. Je l’apprécie vraiment, je lui suis très reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi et ma famille, et comment il m’a aidé à progresser. ” Kemba Walker.