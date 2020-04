Scott Williams au sujet de la pression mise par Michael Jordan sur ses coéquipiers : “Ça a ruiné Dennis Hopson”

Compétiteur acharné, Michael Jordan avait la réputation de mener la vie dure à ses coéquipiers aux entrainements. Si certains, comme Steve Kerr, avaient assez de répondant pour décrocher l’estime de His Airness, ce n’est pas le cas de tout le monde. Dennis Hopson, par exemple, en a fait les frais, comme le raconte Scott Williams, un ancien ailier des Bulls.

“Ça a ruiné Dennis Hopson. Chaque exercice, en cinq contre cinq ou en trois contre trois, Hopson devait encaisser les abus de Jordan. Il l’a brisé psychologiquement. Une fois, il a eu du répondant, et on a gagné le match d’entrainement. On l’a porté jusqu’au vestiaire comme si on avait gagné le titre. Mais le jour suivant, il n’avait pas changé.” Scott Williams.