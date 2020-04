Patrick Beverley : « Tu me mets sur une île avec n’importe quel joueur NBA, je fais un stop »

Essayer de déterminer « le meilleur » dans n’importe quel domaine est toujours matière à débats. Concernant les meilleurs défenseurs dans le périmètre de la ligue, Patrick Beverley a pas mal d’arguments. Mais Kawhi Leonard, Marcus Smart, Jrue Holiday, Paul George, Jimmy Butler ou encore Eric Bledsoe aussi. Là où le meneur a sans doute une longueur d’avance, c’est sans aucun doute le trash talk. Sa réputation d’hargneux aboyeur n’est plus à faire, même en confinement :

« Tu me mets sur une île avec n’importe quel joueur NBA, pas de pick-and-roll rien de tout ça, 1 contre 1, mano a mano… je fais un stop, point barre ! »

En 27.1 minutes par match et 48 rencontres avec les Clippers cette saison, Beverley tournait à 7.9 points (42.8% et 37.9% à 3-points), 5.4 rebonds, 3.7 passes et 1.1 interception de moyenne avant la suspension indéfinie de la saison 2019-20.