Le jour où Dwyane Wade a dû lâcher sa Porsche à Norris Cole après un pari

Dans le monde merveilleux de la NBA, ce n’est pas avec 10 balles en poche qu’on peut repartir de l’entraînement après un shoot du milieu du terrain… mais une Porsche ! Norris Cole en a fait la sympathique expérience à ses débuts à Miami :

Dwyane Wade told Norris Cole if you make that shot from half court I’ll give you the keys to my Porsche 🤯👀 @pg30_Cole @DwyaneWade #theplatformbasketballpodcast pic.twitter.com/BxVTExNYvm

— Swish Cultures (@swishcultures_) April 26, 2020