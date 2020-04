Le chouchou de Kobe Bryant, Gabriel Deck, intéresserait fortement deux franchises NBA

Chouchou de Kobe Bryant, comme le révélait Manu Ginobili, l’Argentin Gabriel Deck (25 ans, 2m01), excellent lors de la dernière coupe du monde, serait dans le viseur de franchises NBA. Marca rapporte que deux franchises auraient un très fort intérêt pour lui et seraient même prêtes à le faire venir rapidement aux États-Unis. On ne connait pas l’identité de ces deux franchises.

Non drafté, Tortuga avait tapé dans l’œil de Kobe lors de la finale de la coupe du monde où il avait inscrit 24 points. L’ailier a tourné à 13,9 points et 3,1 rebonds lors de la compétition et cette année il affiche 10,1 points à 50,4% à 3-pts et 3,6 rebonds en championnat avec le Real Madrid et 7.4 points à 25.9% et 3.2 rebonds en Euroleague.