Bill Laimbeer : « Des pleurnicheurs ! Pourquoi je regretterais ça ? »

Membre de la seule équipe à pouvoir se vanter d’avoir eu un bilan positif face à Larry Bird, Magic Johnson et Michael Jordan en playoffs, Bill Laimbeer était l’invité de Rachel Nichols dans The Jump (ESPN) hier, un jour après la diffusion des épisodes 3 et 4 de The Last Dance, où l’on assiste au combat des Bulls pour tenter de se défaire des Bad Boys de Detroit.

« Gagner des titres, c’est tout ce qui nous importait. Tout le monde disait que notre style de jeu était moche, qu’on ruinait le jeu, mais la réalité c’est qu’on a changé le jeu. »

La journaliste a bien sûr voulu en savoir plus sur l’épisode du Game 4 des finales de conférence 1991, où les Pistons, à l’initiative de Laimbeer, ont décidé de quitter le terrain avant la fin du match sans aller saluer leurs adversaires.

« Ils ont pleurniché pendant un an et demi, à dire qu’on était mauvais pour le jeu, et qu’on était de mauvaises personnes. Nous n’étions pas de mauvaises personnes, nous étions juste des joueurs de basket qui gagnaient. Ils ne savaient pas qui nous étions en tant que personnes, dans nos familles. Donc tout ce pleurnichage… pourquoi leurs serrer la main, c’était juste des pleurnicheurs ! Ils ont gagné la série c’est vrai, il faut leur reconnaître ça, on a vieilli, ils nous ont passé mais d’accord, passe à autre chose. Est-ce que je regrette ? Non ! Pourquoi je regretterais ça aujourd’hui ? Je me moque de ce que les médias disent, depuis toujours. Moi je voulais gagner des matchs, des titres, et faire tout ce qu’il fallait pour. Au final, on reste des champions. » Bill Laimbeer

Il a aussi été question des fameuses « Jordan Rules », où le but était de… casser la star des Bulls.

« Tu ne pouvais pas le laisser dominer le match, parce qu’il pouvait à certains moments. Donc il fallait lui faire prendre des jump shots. Tu ne veux pas prendre de jump shots et tu veux venir dans la raquette ? Tu en paies le prix. Il a essayé, il a mis des paniers mais il s’est aussi beaucoup retrouvé par terre. Et ses coéquipiers à l’époque n’étaient pas capables d’assurer la victoire. Donc d’un côté on essayait de le fatiguer le plus possible, et de l’autre de le forcer à faire la passe à ses coéquipiers. » Bill Laimbeer

En interview pour le documentaire, Jordan a expliqué que la haine de l’époque ressentie envers les Bad Boys était toujours présente aujourd’hui.

« Ça ne m’étonne pas. Nous on détestait les Boston Celtics. Il faut réussir à passer les équipes qui sont solides mentalement. Ça demande énormément d’énergie et ça représente tellement de déceptions au fil des années. Donc je comprends. On ne détestait pas les Bulls, ils étaient après nous, nous étions les champions. Mais on détestait les Boston Celtics, ça c’est clair. » Bill Laimbeer

Leader all-time des Pistons au nombre de rebonds en carrière, Laimbeer a remporté 2 titres avec Detroit, pour qui il a joué jusqu’en 1994. De 2002 à 2008, il a coaché le Detroit Shock en WNBA et gagné 3 titres. Il est aujourd’hui à la tête des Aces de Las Vegas.