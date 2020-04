[Yo Momma] Charles Barkley à propos de Draymond Green : « Les petites culottes qu’il reçoit sur la tête, ce sont celles des filles qui visaient Justin Timberlake »

La saison NBA est en suspend mais les épisodes du petit clash entre Draymond Green et Charles Barkley se succèdent. On vous fait un petit résumé, dans l’ordre chronologique :

– 7 mars, Green balance : « Charles Barkley ne peut pas parler basket avec moi. Il n’est pas assez intelligent et qualifié »

– 10 mars, Barkley répond : « Il ne se rend pas compte qu’il est à côté de Justin Timberlake »

– 24 avril, retour de Green : « Charles Barkley est jaloux, il m’en veut depuis que j’ai commencé à être bon »

Relancé sur le sujet dans l’émission de John Calipari Coffee with Cal, Barkley s’est à nouveau lâché sur le Warrior hier :

Savoureuse celle-ci 😅

“He’s the worst member of the boy band who doesn’t realize he’s standing next to Timberlake. When the girls are throwing panties at his head, he’s going to get hit by some drive-by panties, but they’re really meant for Timberlake.”

😂😂 Barkley talking Draymond on #CoffeeWithCal pic.twitter.com/6ZmCbyAg5U

— TJ Beisner (@tjbeisner) April 27, 2020