Zion Williamson : « Il a dit une chose qui m’a vraiment marqué : qu’il jouait comme si quelqu’un le voyait pour la première fois »

Zion Williamson a été incité très tôt par sa mère Sharonda Sampson à regarder les matchs de trois joueurs : Magic Johnson, Larry Bird et Michael Jordan. C’est ce dernier qui a le plus retenu l’attention du jeune Williamson. Alors forcément, le Pelican aujourd’hui athlète Jordan Brand est aux anges avec la sortie de The Last Dance.

« Quand j’ai commencé à regarder Mike jouer, c’était juste… même si je n’étais pas né quand il faisait toutes ces choses, j’ai été saisi. Tout ce qu’il faisait était incroyable. Quand tu vois ses highlights tu te dis : ‘Man, quelqu’un faisait tout ça ?’. Sa façon de voler dans les airs, de dunker sur tout le monde, son shoot mi-distance, son playmaking, ses qualités de défenseur… tout ce qu’il amenait sur le terrain. Il a dit une chose qui m’a vraiment marqué : qu’il jouait comme si quelqu’un le voyait pour la première fois, et qu’il ne voulait pas le décevoir. Et quel leader il était. On sait qu’il était un leader, mais il… c’est un leader, mais c’est lui qui bosse le plus, le plus dur, que ce soit à l’entraînement ou en match. » Zion Williamson

via ESPN