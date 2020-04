Coronavirus : Sebastian Telfair a perdu sa mère et son frère

Triste nouvelle rapportée par le New York Post : l’ex-joueur NBA Sebastian Telfair, a perdu sa mère, Erica Telfair, 64 ans, du coronavirus. Comble du drame, celle-ci avait déjà perdu son fils (elle était à ce moment-là déjà dans le coma) Dan Telfair – le grand frère de Sebastian – également du COVID-19, le 28 mars dernier. Dwayne Morton, l’ancien coach de Telfair au lycée, a confirmé les deux décès au quotidien américain.

Début avril Stephon Marbury, cousin de Telfair, avait partagé sa douleur et son inquiétude pour sa famille.

« J’ai perdu mon cousin. Sebastian (Telfair) a un grand frère. Nous l’avons perdu il y a deux jours. Sa mère se bat pour sa vie à l’heure actuelle à cause du virus. Elle a été placée dans un coma artificiel et son fils vient de mourir. Elle ne le sait même pas. Je suis ici (en Chine), ma famille est là-bas, et je pense constamment à ma mère. Elle a 78 ans, des problèmes respiratoires. Personne ne peut aller la voir. Ni mon frère, ni ma sœur, personne, parce qu’on est trop inquiets par rapport à ça. Et j’ai aussi un grand frère qui a 60 ans. »