Kendrick Perkins sur Kevin Durant : “Nous savons tous qu’il est le meilleur joueur à avoir porté le maillot des Warriors et du Thunder”

En début d’année, Kendrick Perkins et Kevin Durant s’étaient accrochés sur Twitter, le pivot reprochant notamment à KD d’avoir rejoins les Warriors. Aujourd’hui, Perk semble regretter cette brouille, comme il le confiait sur NBC Sports.

Tout commença lorsque l’ancien pivot du Thunder déclara que Westbrook était le meilleur joueur de l’histoire du Thunder, vu comme une provocation par l’ailier. S’en était suivi une critique sur le niveau de jeu de Perkins en playoffs de la part de KD.

“Je n’aurais pas dû répondre. J’aurais dû simplement encaisser et lui envoyer un texto genre : ‘Bro, je ne voulais pas que ça se passe comme ça,’ et juste laisser couler. À la place, je me suis dit ‘Tu sais quoi ? Je vais t’attaquer et frapper là où ça fait mal.’ J’ai frappé sous la ceinture et je n’aurais pas dû le faire. C’est pour ça que j’ai fait des excuses publiques. Je ne vais pas t’envoyer seulement un texto et laisser penser aux gens qu’on se dispute toujours.” Kendrick Perkins