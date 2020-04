Magic Johnson : “Les Pistons ont fait de Michael Jordan le meilleur joueur de tous les temps”

Après s’être heurtés aux Bad Boys de Detroit et aux “Jordan rules” pendant plusieurs années, Michael Jordan et les Bulls ont réussi à franchir l’obstacle en 1991, sweepant même la bande à Isiah Thomas. Pour Magic Johnson, cette opposition face à Detroit a forgé l’équipe qui gagna 6 titres par la suite.

“Vous devez d’abord apprendre comment gagner un championnat avant d’en gagner un. Les Bulls ont essayé de passer les Pistons, mais Isiah les en a empêchés. Mais c’est comme ça qu’ils sont devenus l’équipe championne. Les Pistons étaient tellement physiques et ont fait pas mal de coups bas également, donc je comprends pourquoi Michael Jordan était contrarié. Nous les avons joués deux fois en finale, et vous savez, ils nous ont aussi fait des coups bas, mais c’est comme ça qu’ils jouaient, c’est une équipe qui joue dur et l’une des meilleures défenses qu’on ait vues sur un terrain. Je pense que c’était une bonne rivalité pour les deux équipes, même aujourd’hui il se déteste toujours. Je pense que les Pistons ont fait de Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Il est devenu le GOAT parce qu’il a dû se battre contre cette équipe des Pistons.”

Après avoir écarté Detroit, les Bulls avaient battu les Lakers de Magic justement. Un sentiment de passage de témoin selon l’ancien meneur des Showtime Lakers.

“On savait que ce serait probablement notre dernier run pour tenter de gagner un titre et nous savions que c’était le début de la dynastie Bulls. Ils ont dominé les années 90, comme les Showtime Lakers avaient dominé les 80’s. Je me souviens dans le bus de la Dream Team qu’il ait dit à Larry et moi : ‘Il y a un nouveau shérif en ville !’ Nous avons commencé à rire et nous lui avons dit ‘Michael, tu as raison. Tu es le nouveau roi, bonne chance.’ Il ne m’a pas déçu par la suite.” Magic Johson