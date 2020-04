Le jour où Dennis Rodman a voulu porter le n°69

Peut être que peu s’en souviennent, mais pour sa dernière année au sein de la ligue, Dennis Rodman a porté l’uniforme des Mavericks en 2000, à 38 ans. Une année où il avait voulu porter le n°69, avant que David Stern ne mette son veto.

C’est Mark Stein, du New York Times, qui a partagé l’histoire sur son compte Twitter. Il explique que l’ailier fort avait demandé à avoir le n°69 lorsqu’il a rejoint la franchise texane. Ce numéro n’avait jamais été porté auparavant pour des raisons d’image. Connaissant Rodman, on imagine évidemment que le choix de son numéro n’était pas en hommage à l’année de naissance d’Ice Cube.

Le journaliste nous apprend également que quelques maillots avaient même été imprimés avant le refus de la ligue et que Mark Cuban, à l’époque pas encore officiellement propriétaire, a toujours en sa possession.

Devant ce refus, Dennis Rodman a choisi le n°70 (69+1). Le n°69 n’a depuis, pas été porté par qui que ce soit en NBA.

Rodman requested No. 69 when he joined the Mavs. They even printed up a few jerseys which I'm told Mark Cuban still has — Cuban had just struck a deal to buy the team but was not fully ratified yet as the new owner

The NBA vetoed that number. Rodman went with No. 70 … 69 + 1

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 27, 2020