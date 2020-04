Après une soirée jusqu’à 5h du matin, Dennis Rodman avait “pris 20 rebonds et courait comme un cheval de course” selon Kendall Gill

Au cas où on ne le saurait pas encore, Dennis Rodman était un joueur à part sur la planète basket. Le n°91 des Bulls avait besoin de sa liberté en dehors des parquets, quitte à demander quelques jours de vacances en plein milieu d’une saison. Kendall Gill, à l’époque joueur des New Jersey Nets, se remémore une anecdote croustillante sur sa vie nocturne.

“Je vais vous raconter une histoire à propos de Dennis. Un soir, quand je jouais pour les New Jersey Nets, les Bulls venaient pour un match de saison régulière. Dennis, Jack Haley et moi étions sortis. Donc j’étais à Scores avec eux et j’ai fini par partir parce que nous avions un match le lendemain, j’avais besoin de repos. Donc je suis parti vers 0h30, ce qui était déjà tard pour moi, mais je connaissais l’une des filles qui étaient là. En réalité j’en connais plusieurs, mais une en particulier. Donc je lui ai dit : ‘Écoute, je t’appellerai demain matin, je veux savoir à quelle heure Dennis est parti.’ Je l’ai appelé après la séance d’entrainement, et elle m’a dit : ‘Il était là jusqu’à 4-5h du matin.’ Là je me suis dit, ‘c’est bon on le tient, il ne pourra même pas courir ce soir.’ Pendant le scouting report j’ai partagé ça à tous les gars en disant que Dennis était sorti, etc. Dennis est entré sur le parquet, il a pris 20 rebonds et courait comme un cheval de course.” Kendall Gill