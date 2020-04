C’était une formalité, c’est désormais officiel, LaMelo Ball se présente à la draft NBA. Le meneur de jeu avait décidé de préparer la draft en Australie et le moins que l’on puisse dire c’est que le choix a été payant. Avant le début de saison il était annoncé en fin de premier tour, voire second tour et désormais il est un très sérieux candidat au premier choix.

Il a montré de très belles choses en Australie malgré un court passage puisqu’il n’a joué que 12 rencontres avant de se blesser au pied. Il a notamment signé plusieurs triple-doubles et tourné à 17 points, 7,6 rebonds et 6,8 passes décisives. Il a par contre affiché d’horribles pourcentages avec 37.7% aux tirs dont 25% de loin, la conséquence surtout d’une mauvaise sélection de tirs.

Sources: Potential top pick LaMelo Ball has declared for the 2020 NBA Draft. Ball was under “professional” category of early-entry candidates distributed to teams Tuesday night. Virtual pre-draft process can now begin with teams.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020