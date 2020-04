Chris Paul confirme la tentative de transfert contre Steph et Klay en 2011 : « C’est vrai; En fait, je ne voulais pas aller à l’Ouest »

Dans son livre “The Victory Machine”, le journaliste Ethan Strauss révélait qu’en 2011, les Warriors avaient tenté de transférer Stephen Curry et Klay Thompson… contre Chris Paul, à l’époque à New Orleans. Sauf que le meneur avait fait savoir qu’en cas de trade, il ne prolongerai pas avec les Warriors. Larry Riley, GM de Golden State à l’époque, avait rapidement démenti. Mais aujourd’hui, c’est Paul lui-même qui confirme les propos de Strauss.

« Oui je m’en souviens, c’est vrai. C’est arrivé avec plusieurs équipes. En fait, je ne voulais pas aller à l’Ouest. Je suis né et j’ai grandi sur la côte Est. Donc L.A. et tout ça, ça ne m’intéressait pas trop… jusqu’à ce que je vive ici (sourire). Mais à ce moment-là, tout ce que je connaissais de la Bay (Area), c’était ce que j’avais vu quand j’allais y jouer, c’est-à-dire que tout était vallonné. Et puis La Fête à la Maison aussi. Je ne connaissais pas. » Chris Paul

