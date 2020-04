Zion Williamson : « Je suis prêt tout de suite »

Si la saison venait à reprendre, Zion Williamson l’assure, il ne lui faudrait pas beaucoup de temps pour se remettre dans le rythme : le rookie fait tout pour se tenir prêt en cas de rappel par la NBA.

« Honnêtement, je suis prêt tout de suite. Je me maintiens en forme, je travaille sur moi et je me tiens prêt. On ne sait jamais, ils peuvent dire à tout moment : ‘Très bien, on reprend’. Je ne veux pas devoir regarder mes coéquipiers et dire : ‘Désolé les gars, je ne suis pas prêt’. Donc je me tiens prêt pour mes coéquipiers. » Zion Williamson

Confiné dans sa maison de New Orleans, le 1er choix de la draft 2019 possède un panier de basket chez lui et en profite. L’équipe a aussi envoyé tout le matériel nécessaire pour le travail physique, et les joueurs participent à des ‘Zoom workouts’ assurés par le staff de préparateurs physiques. Williamson n’avait joué que 19 matchs cette saison au moment de la suspension.

« Ça craint parce que j’ai déjà dû attendre 3, 4 mois sans jouer au basket, sans match NBA. Et juste quand je sens que je commence à être bien, voilà que ça arrive. De ce point de vue là, ça craint. Mais je pense que c’est aussi une bonne chose parce que ça me donne du temps supplémentaire pour travailler sur mon genou et sur mon corps en général. » Zion Williamson

Sur ces 19 rencontres, il a tourné à 23.6 points (58.9%), 6.8 rebonds et 2.2 passes par match. Avec lui les Pelicans sont passés d’un bilan de 7 victoires pour 23 défaites à un bilan de 28 victoires pour 36 défaites, non loin de la 8ème place. Son nombre de matchs joués sera néanmoins trop faible pour espérer ne pas voir Ja Morant, son ancien coéquipier en AAU, repartir avec le trophée de rookie de l’année. Le meneur des Grizzlies (8èmes) fait une première saison à 17.6 points, 3.5 rebonds et 6.9 passes par match.

« Il a travaillé pour ça. Il l’a mérité. J’accorde toujours mon respect quand il est dû. Mais je reste un compétiteur. Je veux tout gagner. Je ne vais pas dire que je ne veux pas gagner. Je veux tout gagner. En ramenant mon équipe dans la course aux playoffs, j’avais une chance. Mais c’est comme ça. Si Ja gagne, je serais content pour lui, c’est mon frère. » Zion Williamson

via ESPN