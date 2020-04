Isiah Thomas : “J’ai payé le prix fort pour cette décision”

L’épisode 3 de The Last Dance met l’accent sur la fameuse rivalité entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Interviewé par Jason Hehir au sujet d’Isiah Thomas et du fait qu’il n’a pas serré la main des Bulls lors de son élimination en 1991, Michael Jordan a déclaré

“Vous pouvez me montrer ce que vous voulez. Vous ne me convaincrez pas qu’il n’a pas été un trou du cul.” Michael Jordan

De passage dans l’émission Get Up d’ESPN, Isiah Thomas a évoqué aussi ce fameux épisode.

“Nous étions battus et Michael Jordan était vainqueur. Quand tu gagnes, tu as certaines émotions, et quand tu es le champion en titre et que tu perds tu as certaines émotions aussi. En regardant en arrière, si nous avions l’opportunité de le refaire, je pense que nous tous prendrions une décision différente. J’ai payé le prix fort pour cette décision. Et quand je dis payer le prix – je comprends que c’est le monde du sport et tout ça, mais dans le même temps, quand vous revenez en arrière et que vous prenez en compte comment nous nous sentions à ce moment-là, notre état émotionnel et comment nous sommes sortis du terrain – nous avons en fait donné au monde l’opportunité de nous voir d’une façon dont nous n’avions jamais essayé de nous montrer. Donc c’est malheureux que ça soit arrivé.” Thomas

Quant à l’image qu’il renvoie dans le documentaire, il a confié être “blessé personnellement.” Mais il confie être plus déçu par son absence de la Dream Team.