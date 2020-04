NCAA : la “révolution” est en marche

Nouvelle étape importante vers une révolution en NCAA : permettre aux étudiants sportifs d’avoir l’opportunité de “bénéficier de l’utilisation de leur nom, de leur image et de leur apparence, conformément au modèle universitaire.”

Aujourd’hui le Board of Governors de la NCAA a apporté son soutien à la proposition qui doit permettre aux étudiants athlètes de signer des contrats de sponsoring et recevoir des paiements pour d’autres boulots, dans la mesure où la fac n’est pas impliquée dans ces paiements.

Un groupe de travail s’est réuni pour étudier comment moderniser les règles de la NCAA à ce sujet et a présenté ses recommandations au Board of Governors lors de sa réunion annuelle d’avril. Ce groupe recommande notamment que la NCAA et les facs puissent réglementer quels accords les athlètes pourraient être autorisés à signer à l’avenir et leur valeur.

La NCAA explique que les athlètes pourront apparaître dans des publicités et pourront faire référence à leur sport et à leur école, mais ne pourront pas utiliser les logos de leur équipe dans ces publicités.

Les facs auront la possibilité dans les mois qui viennent de faire un retour sur ces propositions et un vote devrait se tenir en janvier pour que le changement soit adapté à partir de la saison 2021-22.

UPDATE: NCAA announce on conference call they intend to adopt name, image & likeness legislation for 2021-22 that will enable athletes to be compensated for endorsements, social media etc.

— Clay Hall (@claywsyx6) April 29, 2020