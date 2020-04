Isiah Thomas : « Aucun gars n’a pris plus de coups que moi durant cette période »

Longtemps brouillé avec Magic Johnson (les deux ont fait la paix en 2017), Isiah Thomas a tenté d’expliquer pourquoi tant d’ex-joueurs ne l’aiment/l’aimaient pas.

Se pense-t-il incompris ?

« Il doit y avoir un peu de ça oui, clairement (rire). C’est intéressant parce que alors que certains ont dit : ‘On ne l’aimait pas, etc’, durant cette période, de 1988 à 1994, j’étais le président du syndicat des joueurs et ils votaient tous pour que je sois leur leader à l’unanimité. Bird, Magic, Jordan, tous ont dit : ‘C’est lui que nous voulons pour nous représenter’. Et encore une fois, à chaque fois que je les ai vus, les échanges ont été chaleureux. » Isiah Thomas

Quant au traitement infligé à Jordan par les Bad Boys, Thomas estime avoir été le joueur le plus « maltraité » physiquement au cours de sa carrière.

« Aucun gars n’a pris plus de coups que moi durant cette période. Et j’ai toutes les cicatrices pour le prouver. J’allais beaucoup au panier et le règlement autorisait les intérieurs à te taper. De 1980 à 1990, il y avait 4 équipes dominantes, et 4 joueurs dominants ayant remporté des titres : Dr. J avec les Philadelphia 76ers, Boston avec Bird et McHale, Magic avec Kareem, puis nous avec les Pistons. Comme Jordan a été frappé, j’ai moi aussi été frappé par les Chicago Bulls, par Charles Oakley, par Horace Grant. » Isiah Thomas