“Surpris”, Isiah Thomas n’a aucun problème avec Michael Jordan… mais le classe 4ème du Top 5 des joueurs qu’il a affrontés »

Extraite du documentaire The Last Dance, cette phrase signée Michael Jordan à propos d’Isiah Thomas et de la non poignée de mains des Pistons après leur élimination 4-0 en finales de conférence Est 1991 a « surpris » l’ancien Piston.

« J’ai été surpris, oui. Parce qu’on a déjà été en présence l’un de l’autre, et je n’ai jamais eu ce type de réaction de sa part. On a même été dîner plusieurs fois et il a toujours été agréable, gentil avec mes enfants, mon fils. Il lui a même donné une paire de chaussures. Je pensais réellement que la compétition qu’il y avait entre nous se résumait au terrain. » Isiah Thomas

Le Hall of Famer a expliqué n’avoir aucun problème avec Jordan…

« Oui je l’apprécie, je l’apprécie. Je n’ai rien contre lui et je l’admire en tant que basketteur. Comme je l’ai dit… je n’ai jamais eu d’interaction désagréable avec lui. » Isiah Thomas

Mais l’a tout de même classé… 4ème de son Top 5 des joueurs qu’ils a affrontés en carrière :

Kareem Bird Magic Jordan Dr. J

via CBSSports