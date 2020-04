Vince Carter : « Je n’arrivais pas vraiment à utiliser le mot ‘retraite’ avant de parler avec Kobe »

On ne sait pas encore si la saison 2019-20 reprendra mais ça y est, Vince Carter conjugue ses phrases au passé. Comme lorsqu’il raconte comment discuter avec Kobe Bryant et Dirk Nowitzki l’a conforté dans sa décision de jouer sa dernière saison. La 22ème (record all-time devant Kevin Garnett, Nowitzki, Robert Parish et Kevin Willis avec 21).

« Cette saison, je parlais avec Kobe, même Dirk. Il m’a dit : ‘Tu le sauras (quand ce sera le moment). Soit ton corps va te le dire soit tu vas simplement le sentir. Et même au début de la saison, je n’étais toujours pas sûr d’avoir fait le bon choix. Vraiment. Je n’arrivais pas vraiment à utiliser le mot ‘retraite’ avant de parler avec mon ami Kobe. Il m’a raconté combien il aimait être à la retraite. Il m’a dit : ‘Tu vas adorer, crois-moi. On en reparlera, je te dirai comment j’ai géré ça. Je n’ai jamais été aussi heureux que depuis que j’ai pris cette décision’. Après cette conversation, j’arrivais à dire ‘retraite’ avec confiance, grâce à cette brève discussion avec lui sur le terrain. » Vince Carter

Pour le moment, son dernier panier en carrière est un shoot à 3-points dans les dernières secondes d’une prolongation face aux Knicks le 11 mars dernier, juste avant l’annonce de la suspension de la saison.

« Je n’y ai pas trop réfléchi quand je suis entré en jeu. J’appréciais juste le moment, le match, j’étais encore concentré. À ce moment-là, on n’avait pas toutes les informations qu’on a maintenant sur la gravité du virus. En temps réel c’était : ‘Oh ça pourrait être son dernier match, je ne sais pas’. C’est pour ça que moi j’étais : ‘Non, je ne veux pas rentrer, c’est bon’. Et puis les fans ont commencé à chanter pour la deuxième fois et c’est là que j’ai réalisé que c’était peut-être le dernier, et je voulais rentrer. Je suis content d’avoir mis mon dernier tir. Ça fait partie de ces situations où tu te dis qu’il faut finir sur une bonne note, ‘juste au cas où’. » Vince Carter

À son arrivée dans la ligue en 1998, le Hawk 8 fois All-Star, 43 ans, s’était fixé un objectif de 15 années de carrière.

« J’avais dit 15 ans. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c’était mon objectif. En regardant les carrières des plus grands joueurs, Jordan, Bird… la majorité d’entre eux avaient joué entre 12 et 14 ans par là. Donc je me suis dit si je peux jouer 15 ans, soit un an de plus que certains des plus grands, c’est que j’aurais fait quelque chose de bien, que j’aurais accompli quelque chose. » Vince Carter

