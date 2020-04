C.J. McCollum : « Je sais quel genre de stats je pourrais faire si j’avais ma propre équipe […] Je suis plus intéressé par la victoire »

Dans son émission The Jump (ESPN), Rachel Nichols a demandé à C.J. McCollum s’il aimerait, à l’image de Bradley Beal (en l’absence de John Wall cette saison) à Washington hériter un jour des rênes d’une équipe.

« Je suis plus intéressé par la victoire. Je sais de quoi je suis capable. Je sais quel genre de stats je pourrais faire si j’avais ma propre équipe, je sais que je suis capable de faire ces choses, mais je pense qu’il est important qu’on (lui et Lillard) continue d’apprendre et de trouver comment coexister, pour devenir aussi bons que possible et gagner un titre. » C.J. McCollum