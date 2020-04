Pat Riley : « Je veux construire une nouvelle ‘championship team’ et on en est proche »

Quatrième de la conférence Est au moment de la suspension de la saison, le Heat – qui aurait eu l’avantage du terrain au 1er tour des playoffs si la saison s’était arrêtée le 11 mars – a fait la fierté de son président Pat Riley cette saison.

Andre Iguodala, Solomon Hill et Jae Crowder. « Nous avions une très, très bonne équipe. Très bien coachée, on l’a prouvé sur le terrain je pense. On a surmonté les difficultés, les blessures. Je crois qu’on était à 41-24 ou quelque chose comme ça et on se dirigeait vers un avantage du terrain en playoffs. C’était une super saison. Je suis très déçu qu’on n’ait pas pu aller au bout (pour le moment), surtout après le trade qui nous a permis de faire veniret […] Au moment de démarrer la saison, nous tous pensions que tout tenions quelque chose. Surtout quand on a eu l’opportunité de signer Jimmy Butler. On ne savait pas vraiment combien Tyler Herro, Kendrick Nunn ou Duncan Robinson et Chris Silva parfois étaient bons, Derrick Jones Jr… Avec Goran (Dragic), Jimmy et Bam (Adebayo), qui est là depuis 3 ans, et Meyers Leonard, Kelly Olynyk… Je suis tellement heureux qu’on ait fait basculer beaucoup de choses et qu’on ait trouvé les bons joueurs, le bon mélange de joueurs sur pick-and-rolls, de joueurs qui peuvent poster, de vrais shooteurs aussi. Donc nous sommes contents de ça et très optimistes pour l’avenir. » Pat Riley

Dans un peu plus d’un an, l’équipe devrait avoir suffisamment de place pour signer un joueur au maximum.

« Je ne suis pas très patient, vous me connaissez. Je veux construire une nouvelle ‘championship team’, et on en est proche. On a peut-être besoin d’un joueur en plus. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais le fait est qu’on est tout près, on est dans la course, et je suis fier de ça. » Pat Riley

Mais il faudra d’abord gérer l’été 2020, avec 6 joueurs (Dragic, Crowder, Leonard, Jones, Hill et Haslem) bientôt free agents sans restriction, et une player option à 13.2 millions de dollars à activer ou non pour Olynyk.

via Miami Herald