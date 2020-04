Facundo Campazzo du Real Madrid au Texas ?

L’été dernier le génial meneur argentin Facundo Campazzo expliquait que la NBA n’était plus “une obsession”

« Ça a été une obsession pour moi jusqu’à il y a quelques années. Aujourd’hui, je suis très calme par rapport à ça. C’était un rêve d’adolescent que tu avais quand tu grandissais en regardant la NBA. Quand tu allumes la télé et que tu vois des joueurs comme Jason Kidd ou Steve Nash, ils te font tomber amoureux du basket. À 10-12 ans , c’était mon rêve. Maintenant si ça vient, ça vient, sinon, j’essayerai de devenir la meilleure version possible de moi-même. » Facundo Campazzo

Toutefois, le voir poursuivre sa carrière dans la plus grande et réaliser son rêve d’ado n’a peut-être jamais été aussi proche de se réaliser. En effet, si on en croit Marca, le meneur du Real Madrid intéresserait très sérieusement deux équipes texanes : les Spurs de San Antonio et les Dallas Mavericks. Les deux franchises l’auraient suivi de près suite à sa magnifique coupe du monde où il a mené les siens en finale.

En août dernier il a prolongé jusqu’en 2024 avec le Real mais il dispose d’une clause libératoire d’environ 7 millions d’euros. Et cela pourrait poser un gros souci, car s’il veut quitter le Real pour la NBA dès la saison prochaine, c’est lui qui devra prendre en charge en grande partie cette somme, car les franchises NBA ont une enveloppe maximum de moins d’un million de dollars pour ça. Cela pourrait être clairement un frein.