Des propriétaires et des agents voudraient que la NBA annule la saison

Il y a deux semaines Adam Silver avait annoncé qu’aucune décision ne serait prise concernant la saison avant le premier mai et le flou reste total. Un flou et un manque de communication de la ligue avec les dirigeants des 30 franchises qui seraient critiqués par certains de ces derniers, comme lors de l’annonce de la réouverture des centres d’entraînement, qui aurait divisé (et a été repoussée). Plus les jours passent et moins la reprise de la saison semble probable et CNBC rapporte que les propriétaires seraient préoccupés par les soucis de responsabilité dans cette situation sans précédent et ils seraient partagés sur le fait de reprendre ou non la saison. Pour certaines équipes, financièrement cela pourrait ne pas être un bon calcul de reprendre et entraîner encore plus de pertes. Ils ont réussi à limiter les pertes au niveau des salaires puisque les joueurs vont avoir une retenue de 25% de leur salaire. “Ce que les propriétaires se disent c’est ‘Si nous reprenons, il y aura-t-il des revenus qui vont justifier les coûts générés par la reprise ?’ Ils regardent les coûts par rapport aux revenus. Quels revenus vont rentrer maintenant ?” Un dirigeant

Un dirigeant confie que son équipe aurait déjà perdu près de 50 millions de dollars et il n’y aura aucun revenu de billetterie (qui sont partagés entre les 30 équipes) si la saison reprend. De plus, si on reprend directement en playoffs, les équipes perdront aussi les revenus des télés locales, car le quota de matchs n’aura pas été atteint. Cela s’ajoute aussi aux pertes qu’ont actuellement les partenaires des franchises.

Quant aux joueurs, qui ont leur mot à dire, en privé ils se murmurent que leurs agents seraient pour l’annulation de la saison selon CNBC. Les représentants des joueurs se demanderaient pourquoi la NBA fait durer l’attente alors qu’une annulation semble inévitable.