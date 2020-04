La NBA étudierait l’option Walt Disney World Resort pour y finir la saison

Jusque là c’était juste évoqué comme une possible option et ce n’était que des spéculations, mais Orlando est désormais une réelle alternative à Las Vegas. Selon Shams, la NBA, qui étudierait différents scénarios, n’écarterait pas de finir la saison à Orlando dans le parc Walt Disney World Resort.

Ce serait dans le cas où elle déciderait de reprendre en créant cette fameuse bulle avec une, voire deux salles et en isolant les joueurs. Il y a tout ce qu’il faut sur place, bien sûr de très nombreux hôtels dont plusieurs ont plus de 2 000 chambres, mais aussi l’ESPN Wide World of Sports Complex dans lequel il y a plusieurs salles et stades, notamment l’HP Field House et le Visa Center. Il y a également tout le nécessaire pour retransmettre ces matchs.

Enfin, on sait que la NBA a une très bonne relation avec Disney depuis des années. Puis la Floride a déjà annoncé que le sport était un service essentiel et autorise déjà des événements sportifs sans public.

One possible playing ground for NBA if finishing season becomes safe for league and players: Walt Disney World Resort property in Orlando, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. League has kept different scenarios in mind.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020