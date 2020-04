LeBron James dément vigoureusement les rumeurs; RC Buford dément également

CNBC rapporte dans un article que des agents de joueurs et des propriétaires seraient en faveur d’une annulation de la saison NBA alors que c’est toujours la grande incertitude. Des rumeurs très vite balayées par LeBron James, puis RC Buford.

Quant au boss des Spurs, il a expliqué que les présidents des franchises NBA étaient en réunion avec la NBA aujourd’hui et toutes les franchises veulent reprendre la saison.

Il est probable qu’Adam Silver donne des nouvelles sur la situation dans les jours qui viennent.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020