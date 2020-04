Pharrell Williams, Bad Bunny… LeBron James organise une grande cérémonie pour fêter les « bacheliers » à travers le pays

Quand il n’est pas sur les terrains, LeBron James est un businessman avisé. En pleine crise du coronavirus, la star des Lakers a annoncé la diffusion le 16 mai (à la télévision américaine mais aussi sur YouTube, Instagram, Facebook, SnapChat ou encore TikTok) d’une émission spéciale d’une heure appelée Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020.

Le but : simuler une remise des diplômes pour les élèves en dernière année de lycée.