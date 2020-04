Rod Thorn, architecte de la Dream Team : « Dans ma conversation avec Michael Jordan, il n’y a jamais rien eu à propos d’Isiah Thomas »

À la tête du comité de sélection d’USA Basketball de 1992 à 2000 mais aussi GM des Bulls de 1978 à 1985, Rod Thorn a expliqué dans une interview donnée à ESPN mercredi que jamais Michael Jordan ne lui avait demandé de ne pas inclure Isiah Thomas dans la Dream Team de Barcelone.

« Le nom d’Isiah n’est jamais vu dans la conversation. Il n’y a dans ma conversation avec Jordan jamais rien eu en à propos d’Isiah Thomas, point. Il a dit : ‘Je vais le faire’. Maintenant, si c’est vraiment arrivé, alors c’est arrivé avec quelqu’un d’autre, parce que quand j’ai discuté avec lui, il a dit qu’il ferait les Jeux. On n’a parlé que de sa possible participation à lui, uniquement. Bien sûr, le comité espérait que Michael jouerait, parce qu’il était le meilleur joueur de NBA à ce moment-là, le meilleur joueur du monde et le plus populaire. Mais il n’a pas parlé de Thomas, et je n’avais moi-même aucune raison d’en parler non plus. » Rod Thorn

Pourquoi alors ne pas avoir sélectionné Thomas, qui s’est dit « blessé » par sa non-sélection.

« C’est une bonne question, parce qu’Isiah était un super joueur, un joueur fantastique. Il y a eu la polémique avec les Pistons qui n’avaient pas serré la main des Bulls, il y avait une certaine animosité c’est sûr… mais on a pris les 10 premiers gars et il s’est avéré qu’il n’a pas été sélectionné. » Rod Thorn

Thorn a aussi rappelé que James Worthy, Reggie Miller et Dominique Wilkins non plus n’ont pas été appelés.

« C’est moi qui ai appelé Jordan. Et quand je l’ai appelé, de prime abord il ne savait pas s’il voulait jouer ou pas. Il a dit qu’il avait déjà joué dans une équipe olympique, avec Bobby Knight à Los Angeles. On a continué à parler et à la fin de la discussion il a dit : ‘Tu sais quoi ? Je vais le faire’. » Rod Thorn

via ESPN