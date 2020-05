LA NBA repousse la loterie de la draft

Sans surprise Woj rapporte que la NBA a décidé de repousser la loterie de la draft et le Draft Combine jusqu’à nouvel ordre. La loterie devait se tenir le 19 mai et le Draft Combine du 21 au 24 mai. Les deux événements doivent se tenir à Chicago.

La loterie dépend du classement de la saison régulière et à l’heure actuelle on ne connait pas le classement, car il dépendra de la reprise ou non de la saison régulière.

A noter que le Board of Governors a repoussé le vote concernant la tenue de la draft.