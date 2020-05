John Wall : « Je me dis c’est pas vrai, je vais jouer Kobe ! Et puis il y a Gil, qui se pointe sur le parquet en Dolce & Gabbana »

Son premier match face à Kobe Bryant, John Wall s’en souvient très bien. Notamment grâce à son coéquipier d’alors, Gilbert Arenas.

« Mon anecdote préférée avec Kobe date de mon année rookie. On allait jouer les Lakers à L.A.. Dans ma tête c’est : ‘Wow, je vais jouer Bean, c’est pas vrai, je vais jouer Kobe, je n’en reviens pas, c’est pas possible!’. Et puis j’ai Gil dans mon équipe. Et Gil se pointe sur le parquet Dolce & Gabbana aux pieds (chaussures qu’il a dit avoir piquées à Nick Young, arrivé au match avec), tige haute, sans lacets, sans lanières, rien. Donc je vais jouer Kobe avec un gars comme Gil, qui n’en a rien à foutre. » John Wall

Une rencontre remportée 115-108 par les champions en titre, le 7 décembre 2010. Wall avait signé 22 points et 14 passes pour les Wizards, Arenas 23 points. En face, Kobe avait signé 32 points dans la victoire de Los Angeles.

Hermétique à la pression, Arenas a été 3 fois All-Star avec Washington, et Wall a aussi souligné son impressionnante éthique de travail au cours de son intervention dans le podcast All The Smoke.

« Parfois j’arrivais le soir à la salle pour shooter et il était là à faire des 3-points du milieu de terrain à une main. Je me disais mais quoi ?! »

Tout comme sa générosité.

« C’était la deuxième ou la troisième fois que j’entrais dans le vestiaire, on faisait la même taille de chaussures et il y avait ces Yeezys que Louis Vuitton avait fait… Il m’a déposé genre 7 paires en me disant : ‘Tiens c’est pour toi young fella’. Je me suis dit wow, y a pas plus cool comme vétéran ! » John Wall

Et encore aujourd’hui, le meneur appelle parfois son ancien “vet” pour quelques conseils basket.

via NBC Sports