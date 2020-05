Des joueurs s’entraîneraient « secrètement » dans des salles supposées être fermées

Alors que les joueurs ont interdiction d’utiliser des installations autres que celles de leur équipe et que la NBA n’a autorisé les réouvertures des centres d’entraînements – dans des villes et des États ayant assoupli leurs mesures de confinement – qu’à partir du 8 mai, The Athletic rapporte que certains joueurs s’entraîneraient « secrètement de leur côté dans des salles supposées être fermées ». La seule façon autorisée de s’entraîner pour le moment reste la même : à la maison si les joueurs sont équipés.

On rappelle que même les équipes qui pourront bénéficier de la réouverture de leur centre d’entraînement ne seront pas libres de faire ce qu’elles voudront : pas d’entraînement collectif, pas de matchs ni de 3 contre 3 au programme. Cela sera pour du travail individuel et pas plus de 4 joueurs à la fois dans la salle. Aucun coach ou assistant coach ne pourra être présent.