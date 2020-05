Embauché à 1h du matin, Marc Eversley prend ses nouvelles fonctions de GM des Bulls : « Nous voulons des winners à chaque instant sur le terrain » Et Jim Boylen ?

C’est en regardant une rediffusion des épisodes 3 et 4 de The Last Dance qu’Arturas Karnisovas, nouveau vice-président des opérations basket des Bulls, s’est dit : « Pourquoi ne pas appeler tout de suite Marc Eversley pour lui proposer le poste de GM ? ». Il était à ce moment-là autour d’1h du matin dimanche. Eversley a accepté et l’annonce officielle a été faite vendredi matin.

« J’étais tellement pris par l’émotion en revoyant toutes les images que je me suis dit : ‘Pourquoi je devrais attendre lundi ? Je vais voir s’il est réveillé » Arturas Karnisovas

Fier d’être le premier GM noir de l’histoire de la franchise, Eversley n’a pas l’intention de prendre une décision rapidement concernant la position du head coach de l’équipe Jim Boylen.

« Il est très tôt. Coach Boylen et moi avons eu une conversation plus tôt cette semaine quand il m’a appelé pour me féliciter d’avoir accepté le poste. Tout comme pour le reste de notre staff, nous allons utiliser notre temps pour évaluer tout le monde. Pas seulement les joueurs, les coachs, mais aussi les personnes présentes dans le front office. J’ai parlé au Coach, nous avons eu une super conversation et j’ai hâte de passer du temps avec lui à Chicago quand nous en aurons l’occasion. » Marc Eversley

Le pourcentage de victoire de Boylen à la tête des Bulls (31.7%) est le deuxième plus bas de l’histoire sur au moins 100 matchs, devant celui de Tim Floyd (20.5%).

« Tout commence et se termine par la victoire. Notre culture a besoin de se baser sur l’excellence. Fans des Bulls, je vous le dis: ‘Notre but ultime est de ramener un titre à la ville de Chicago’ […] L’une de mes devises c’est les joueurs avant tout. Il faut créer une mentalité ‘players-first’. Nous allons bien étudier le staff dont nous avons besoin pour travailler avec nos jeunes. » Marc Eversley

La décision le concernant sera de toute façon prise en concertation avec Karnisovas. Le bilan de Chicago était de 22-43 au moment de la suspension de la saison. L’équipe n’a pas disputé les playoffs depuis 2015.

« J’aime les équipes qui jouent vite et qui partagent la balle. Le QI basket est très important, les joueurs qui jouent au basket de la bonne façon… Nous voulons des winners présents à chaque instant sur le terrain. » Marc Eversley

Gar Forman, GM et avec la franchise depuis 22 ans, a été licencié, John Paxson a lui été muté dans un rôle de conseiller.

