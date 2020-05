Marvin Williams : « Le propriétaire et le joueur sont deux personnes très différentes »; Giannis Antetokounmpo : « Ce que je retiens d’MJ dans le documentaire… »

Tard mercredi soir, Giannis Antetokounmpo a demandé à ses followers sur Twitter ce qu’ils avaient principalement retenu des 4 premiers épisodes du documentaire The Last Dance. Près de 4000 réponses plus tard, le Grec a donné son point de vue :

« Ce que je retiens d’MJ dans le documentaire The Last Dance, c’est que la poursuite de l’excellence est une mission qui dure toute la vie. »

À 25 ans (il est né le 6 décembre 1994), Antetokounmpo entre tranquillement dans son prime alors qu’il filait vers un second titre consécutif de MVP avant la suspension de la saison. Il a pour le moment au mieux connu les finales de conférence (perdues 4-2 après avoir mené 2-0 face aux Raptors la saison dernière). De son côté Jordan n’a pas gagné avant l’âge de 28 ans, en 1991. Son coéquipier depuis février Marvin Williams, Hornet de 2014 à 2020, a pu lui côtoyer de près Jordan le propriétaire.

« En l’ayant connu personnellement, on constate que le propriétaire et le joueur sont deux personnes très différentes. Il vous le dirait lui-même. Il est bien plus décontracté aujourd’hui, par rapport à l’époque où il était joueur, mais c’est fun de voir tout ça. » Marvin Williams

Quant à George Hill, grandir à Indianapolis lui a permis d’assister à la rivalité Pacers-Bulls.

« J’étais un énorme fan de Jordan, et il est l’une des raisons, en plus d’Allen Iverson, pour lesquelles je voulais jouer au basket. Je voulais être compétitif comme lui. Gamin, en tout cas pour ma génération, c’est le joueur dont on voulait s’inspirer. » George Hill

via ESPN