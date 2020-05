Frank Vogel : “Pour moi, Phil Jackson est le GOAT des coachs NBA”

Coach le plus titré de l’histoire de la NBA avec onze bagues (six avec les Bulls et cinq avec les Lakers) et mis à l’honneur dans le documentaire The Last Dance, Phil Jackson est un véritable modèle pour beaucoup de techniciens de la Grande Ligue, dont l’actuel coach des Lakers Frank Vogel.

“Je l’ai toujours étudié et j’admire son approche. Pour moi, c’est le GOAT des coachs NBA.” Frank Vogel.

Le technicien de 46 ans est tellement fan de Jackson qu’il a recruté un de ses assistants de l’époque, Brian Shaw, au sein de son staff quand il était encore aux Pacers.

“Pendant les deux ans où Brian était avec moi, à chaque fois que je prenais une décision, je lui demandais : “Vous auriez fait comment à LA ? Qu’est-ce que Phil aurait fait ? Comment il aurait voyagé avec son équipe ? Est-ce qu’il autorisait les invités à venir dans l’avion ? Quelle était sa routine pour le shootaround matinal ?” Frank Vogel.

Alors forcément, quand le Zen Master a commencé à chercher à recruter un coach du temps où il travaillait pour les New York Knicks, Vogel a postulé, et décroché un entretien. Les deux hommes se sont retrouvés à l’hôtel, avant de se rendre dans une pizzeria, de partager un petit déjeuner le lendemain matin et de discuter pendant cinq ou six heures devant une tablette tactique.

“On a parlé de tout. De la vie, de nos familles, de coaching, des systèmes, de l’attaque en triangle, mais pas que, des couvertures défensives…” Frank Vogel.

L’actuel coach des Lakers n’a pas été engagé, mais de pouvoir passer deux jours avec son modèle, avec qui il n’avait jusque-là que brièvement discuté en 2006 l’a gravé à tout jamais.

“J’ai été élevé dans l’ère des coachs à la Bobby Knight (une légende en NCAA, qui a notamment coaché les USA aux Jeux olympiques de 1984 ndlr). Vous savez, connard par-ci, fils de pute par-là… Et Phil n’a jamais fait ça. Je sentais que son approche était….Je ne suis pas quelqu’un de calme, mais la tranquillité mentale, le calme, c’est quelque chose que j’essaie d’apporter dans chaque conflit ou dans chaque difficulté que mon équipe traverse. J’ai toujours admiré cette approche, il laissait les gars jouer, ne coupait pas le jeu avec des temps-morts mais laissait jouer malgré les erreurs, laissait ses joueurs trouver des solutions eux-mêmes.” Frank Vogel.

Bon, pour l’instant Vogel n’a pas eu le même succès que Jackson puisqu’il n’a pas réussi à aller plus loin que les Finals de conf, qu’il a atteint à deux reprises avec Indiana, mais peut-être parviendra-t-il à remporter un titre avec les Lakers de LeBron James.

