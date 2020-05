Sean Marks : “Avant la pandémie, Kevin Durant ressemblait à Kevin Durant”

Les Nets ont fait partie des premières franchises à se retrouver avec des joueurs testés positifs au coronavirus dans leurs rangs, et ils savent donc qu’il ne faut pas prendre cette épidémie à la légère. Ce qui n’empêche pas le General Manager Sean Marks de se préparer pour la suite de la saison, parce qu’on ne sait jamais.

“Je vais dire que je suis un stratège optimiste. Je regarde les différentes voies qu’il peut y avoir, mais au final, je veux miser sur l’Humanité. Je vais me préparer comme si on allait rejouer, comme s’il allait y avoir un draft, une free agency et ainsi de suite. Parce que ne pas se préparer, ça peut mener à une catastrophe.” Sean Marks.

Si la saison reprend, il faudra que les joueurs soient au top de leur forme très rapidement, étant donné que la NBA n’aura pas forcément le temps de leur laisser une grosse préparation.

“C’est vraiment difficile pour eux, parce qu’ils doivent garder une forme incroyable alors qu’ils sont limités dans ce qu’ils peuvent faire, vu qu’ils sont confinés dans un appartement. Ça leur rend les choses compliquées. La plupart d’entre eux ont montré une résistance assez incroyable. Ils sont tous dans une situation différente, certains ont de la famille, des jeunes enfants, d’autres sont tout seuls… C’est important pour nous de connaître tout ça pour essayer de les approvisionner le plus possible, de répondre à leurs besoins. Ça peut être en leur livrant de la nourriture, en prenant de leurs nouvelles ou en s’assurant qu’ils peuvent autant s’entrainer ou faire de la rééducation qu’il le faut.” Sean Marks.

En parlant de rééducation, cette crise va peut-être se révéler être une bonne chose pour les Nets, puisque leurs deux meilleurs joueurs, Kyrie Irving et Kevin Durant, ne pouvaient à priori pas jouer jusqu’à la fin de saison, blessé. Or, vu que celle-ci se terminera plus tard (si elle se termine un jour…) cela leur permettrait peut-être de revenir pour aider leur franchise en playoffs, pour lesquels ils sont virtuellement qualifiés.

“C’est la question à 110 millions. Plus sérieusement, on a essayé de ne pas trop parler de ça. Il connaît son corps mieux que n’importe qui. Notre staff a fait du super boulot pour l’amener au point où il est aujourd’hui, mais je ne sais pas comment la sortie de la pandémie va avoir de l’impact sur certaines personnes, dont Kevin. Quand vous avez beaucoup misé sur un joueur comme nous sur Kevin (164 millions de dollars sur quatre ans ndlr), vous n’allez pas le pousser à revenir sur les terrains. Quand le timing sera le bon, il sera à 100% quand il reviendra sur le terrain. Par contre je peux vous dire qu’avant la pandémie, il ressemblait à Kevin Durant, et c’est une bonne chose.” Sean Marks.

