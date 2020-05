Magic Johnson raconte sa longue soirée avec Michael Jordan la veille du Shrug Game : “Il avait une aversion pour Clyde Drexler”

L’épisode 5 de The Last Dance reviendra sur les finales 1992 après celles de 1991 dans l’épisode 4. Michael Jordan a assis sa domination sur la ligue avec un second titre dans des finales où il a largement dominé Clyde Drexler avec 35.8 points de moyenne, dont le fameux Shrug Game. A l’époque Magic Johnson commentait ces finales pour NBC et il a passé pas mal de temps avec Michael Jordan, notamment la veille du Game 1 où MJ a planté 35 points en première mi-temps, dont 6 tirs à 3-pts, haussant à un moment les épaules en se tournant vers Magic. Pour le LA Times la légende des Lakers a raconté ce qu’il s’était passé la veille.

“La veille nous étions chez lui tout la nuit, à jouer aux cartes. Nous jouons à un jeu qui s’appelle bid whist et son père est mon coéquipier, et Charles (Oakley) et lui sont ensemble. Nous passons une super soirée et je lève la tête et je vois qu’il est 1h ou 1h30 donc je dis : ‘Je dois y aller pour que tu puisses aller dormir.’ Il se tourner vers moi et il dit : ‘Ne t’en fais pas pour ça. Clyde Drexler va avoir des soucis demain.’ Tout ce qu’il m’avait dit la veille, il l’a fait sur le terrain. C’est ce que les gens ne savent pas. Nous sommes restés assis là toute la nuit et il me disait comment il allait dominer Clyde. Il avait une aversion pour Clyde Drexler pour je ne sais quelle raison.” MAgic

Durant l’été MJ et Magic sont devenus encore plus proche avec la Dream Team. Les longues soirées à jouer aux cartes se sont multipliées, et forcément avec de l’argent sur la table.