Aaron Gordon à Dwyane Wade : “Il n’y a que deux personnes qui pensaient que Derrick Jones Jr méritait de gagner : toi et Derrick Jones Jr.”

Le confinement ne fait visiblement pas du bien à Aaron Gordon, qui donne l’impression de ressasser à longueur de journée. L’ailier du Magic a sorti une chanson pour se plaindre et tacler Dwyane Wade qui, selon lui, lui aurait volé la victoire. Chanson à laquelle Wade a d’ailleurs répondu. Mais Gordon n’en est pas resté là, puisqu’il a carrément interpellé l’ancien arrière du Heat au cours d’un live Instagram, en nous gratifiant d’une belle punchline au passage.

Il a ensuite laissé Wade donner son point de vue.

“Je ne dis pas qu’il aurait dû gagner ou que tu aurais dû gagner, juste que son dunk était vraiment spectaculaire. C’est à cause des règles, vu que le score total ne rentre pas tant que ça en compte, les dunks pris un par un ont beaucoup d’importance une fois qu’on arrive aussi loin. Si on avait pris les scores totaux, tu aurais gagné. Mais sur le dernier dunk, trois juges ont estimé que le tien valait neuf sur dix. Tu n’as pas perdu le Dunk Contest, il s’agissait juste du dernier dunk. Je me rappelle que plus tôt dans la compétition, Derrick Jones Jr a essayé de dunker par dessus Bam Adebayo. Je me suis fait huer plusieurs fois pendant ce Dunk Contest, parce qu’en temps qu’ancien basketteur, je suis plus sévère sur certains dunks. J’ai donné un Derrick un 9 pour celui-ci. Et je n’ai pas mis 10, parce que si tu veux passer ce genre de dunks, il ne faut pas toucher le gars en dessous. Et il a touché Bam, son épaule. C’était un super dunk, j’ai été le seul à donner un 9, tout le monde a mis 10, et c’était à cause de ça. Pour toi, en essayant ce dunk, qui était presque impossible à faire, tu dois le faire sans toucher Tacko Fall (2m29, Gordon a tenté de lui passer au-dessus sur sa dernière tentative ndlr) pour avoir 10. Comme ça n’a pas été le cas, j’ai mis 9.” Dwyane Wade.