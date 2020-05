Evan Fournier : “En ce moment, je suis en mode où je n’y crois pas trop”

“Carrément, le basket me manque et je ne pense pas qu’il y ait de crainte dans l’équipe, car la reprise sera vraiment particulière. On n’aura pas de contact avec qui que ce soit. Ce confinement a aussi des bons côtés. Si j’étais dans mon appartement à Paris, je le vivrais vraiment différemment, car j’aime l’espace. Ici, je peux me reposer, voir mon fils, ses premiers pas, être avec lui, ce que je ne peux pas beaucoup faire durant la saison. J’ai aussi le temps de faire du travail de musculation que je n’ai pas l’occasion de faire habituellement, du rameur. Je regarde aussi « The Last Dance » chaque dimanche soir sur ESPN. On avait eu la chance de recevoir les dix épisodes en avance, mais j’attends comme tout le monde! Après j’aimerais bien retrouver ma routine, m’entraîner à la salle le matin, rentrer chez moi et profiter de ma famille l’après-midi.”