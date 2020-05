Un carton planétaire pour The Last Dance

C’est ce soir que sortiront les épisodes 5 et 6 de The Last Dance aux États-Unis. Parrot Analytics a analysé les audiences records de la série, avec des chiffres complètement déments.

Le rapport nous apprend notamment que la semaine de sa sortie (19-25 avril), la VOD (vidéo à la demande) a été demandée 37.2 fois plus qu’une série classique aux États-Unis, et 30 fois plus ailleurs. Il est précisé que seul 0.2% de tout le contenu disponible en VOD (toutes plateformes confondues) suscite un tel intérêt.

Ce rapport nous apprend également que l’intérêt pour la série sur les Bulls et Michael Jordan a une portée planétaire.

“La popularité mondiale de The Last Dance reflète l’attrait de Michael Jordan et des Bulls des années 1990. Nous constatons une augmentation de la demande de documentaires sportifs pendant la pandémie, comme une hausse des séries familiales comme The Office ou Mad Men. Cette série aide à lutter contre le confinement dans la mesure où elle permet de combler le manque de retransmissions sportives et plus particulièrement des playoffs qui devraient avoir lieu actuellement.”Steve Langdon, directeur des partenariats

The Last Dance est même devenu n°1 dans la catégorie des documentaires aux États-Unis et dans le monde. On voit, grâce à l’image ci-dessous, la répartition de la demande sur le plan mondial.

On constate que c’est en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande que la demande est la plus forte. La France n’est pas loin derrière.