John Wall rend hommage au Derrick Rose MVP : “Vous ne pouviez rien faire contre lui”

Il y a 9 ans jour pour jour, la NBA remettait le titre de MVP à une fleur qui venait tout juste d’éclore. Derrick Rose recevait en ce 3 mai 2011, le titre de meilleur joueur, trois ans seulement après ses débuts au sein de la grande ligue.

À l’apogée de son talent, le meneur des Bulls martyrisait les défenses adverses par sa vitesse, son athlétisme et sa finition près de cercle qui le rendait presque indéfendable. Si le poste 1 a toujours regorgé de talents et encore plus depuis le début du siècle, Rose était un joueur à part. Avec 25 points et 7.7 passes de moyenne, il avait amené Chicago à un bilan de 62 victoires et 20 défaites.

À l’occasion de “l’anniversaire” de son titre de MVP, John Wall lui a rendu hommage dans le podcast de Stephen Jackson et Matt Barnes.

Puis les blessures se sont enchaînées et ont stoppé le Kid d’Englewood dans son ascension vers les sommets. Alors que beaucoup le pensaient incapable de retrouver un niveau lui permettant ne serait-ce que de rester en NBA, la Rose a plié, mais n’a pas rompu. Pour notre plus grand bonheur.

John Wall spoke about MVP Derrick Rose with Matt Barnes and Stephen Jackson: "Toughest player I've ever played in my life. Man when I tell you it was nothing you could do. We've never seen a guy be that fast & that athletic but have one of the best floaters we've ever seen." pic.twitter.com/kB0CeEzfV6

— Ashish Mathur (@amathur25) May 2, 2020