Les annonces de documentaire se multiplient ces derniers temps et on apprend que le Warrior Klay Thompson va sortir un mini-documentaire nommé “Above the Waves.’ Ce sera une plongée dans les coulisses de sa rééducation suite à sa rupture du ligament croisé antérieur lors des finales 2019.

Out depuis il prend son mal en patience et devrait faire son retour à la compétition la saison prochaine. On pourra voir son parcours le 6 mai prochain.

It’s not enough to return – you have to come back stronger. Streaming on May 6: Above The Waves – a short documentary about @KlayThompson’s road to recovery. #TrainTheMind pic.twitter.com/pVI8KsyhoO

