Les Wolves annoncent la couleur concernant Malik Beasley et Juancho Hernangomez

Lors d’un passage à la radio, le président des Minnesota Timberwolves, Gersson Rosas, a évoqué le futur de l’équipe et notamment la draft et la free agency. Il a suggéré que la draft pourrait être l’occasion de monter des trades. L’équipe a potentiellement 3 choix dans le Top 33 et ils pourraient être une monnaie d’échange intéressante dans ce qui pourrait être selon lui ‘la draft la plus importante.’ Ils possèdent leur choix du premier et du second tour et potentiellement celui des Nets (protégé Top 14).

Il n’écarte pas la possibilité d’être agressif lors de l’intersaison et la draft, ce qui avait été le cas l’an dernier. Il a précisément évoqué le cas de deux joueurs free agents avec restrictions : Malik Beasley et Juancho Hernangomez, arrivés en cours de saison. Les deux ont été très bons puisque l’Espagnol a tourné à 12.9 points et 7.3 rebonds et l’arrière à 20.7 points et 5.1 rebonds.

Nous voulons que ces gars soient aux Timberwolves pour très, très longtemps. J’espère pour le reste de leur carrière.

Les Wolves auront la main sur ces dossiers puisqu’ils peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre, à voir jusqu’où ils sont prêts à le faire.

Via Dan Moore