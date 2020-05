Alvin Gentry sur Zion Williamson : “Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir un second saut comme ce gamin”

Le coach des Pelicans Alvin Gentry a donné une conférence téléphonique lors de laquelle il n’a bien sûr pas échappé aux questions concernant Zion Williamson, dont les débuts en NBA ont été tonitruants, mais pas forcément surprenants compte tenu de sa pré-saison et de ce qu’il a montré à Duke l’an passé.

“En gros c’est ce à quoi nous nous attendions. Je pense toujours que durant toutes ces années où j’ai été dans la ligue, je n’ai jamais vu quelqu’un avoir un second saut comme ce gamin. C’est incroyable comment il peut retomber au sol et remonter avant que qui que ce soit n’ait pu réagir à son premier move. Je dirais qu’il a aussi été une agréable surprise dans certains domaines. Nous avons vu qu’il est un excellent passer également. Je pense qu’il va être de plus en plus à l’aise avec le ballon entre les mains, et ça va être un domaine sur lequel tout le monde anticipe qu’il puisse être élite au poste qu’il occupe actuellement. Puis c’est vraiment un super gars, un excellent coéquipier, et je savais que nos gars allaient le soutenir. Nos gars ont accueilli à bras ouverts le fait que c’est un joueur qui peut finir les matchs, sur qui nous pouvons nous appuyer lorsque nous avons besoin d’un panier, et qu’il va faire la bonne action.” Gentry